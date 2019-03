Europese stunt blijft uit voor ZZ Leiden, achtste finales eindstation

LEIDEN -

Zorg en Zekerheid Leiden heeft woensdagavond in de FIBE Europe Cup niet voor een stunt kunnen zorgen. Het basketbalteam van coach Rolf Franke ging in Italië met 94-68 ten onder tegen Dinamo Sassari. Dat betekent na het verloren thuisduel (93-97) van vorige week dat de Leidenaars zijn gestrand in de achtste finales.