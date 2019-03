Moslims willen islamitische begraafplaats in Den Haag

De Federatie Islamitische Organisaties roept de Haagse moslimgemeenschap op om donderdag naar het stadhuis te komen. Dan wordt er volgens de federatie in de gemeenteraad gesproken over het islamitische begraven. Door met veel geloofsgenoten aanwezig te zijn, hoopt de FIO te laten zien dat er veel behoefte is aan een islamitische begraafplaats.

In februari presenteerde wethouder Rachid Guernaoui van financiën een onderzoek waaruit bleek dat er in Den Haag voldoende ruimte is om islamitisch te begraven. Daarom komt er geen nieuwe islamitische begraafplaats. De islamitische organisaties vonden het onderzoek slecht en konden zich dan ook niet vinden in de conclusies.

Volgens de wethouder is het aanleggen van een islamitische begraafplaats geen taak van de gemeente. 'Zodra door een particulier initiatief een concreet plan bij de gemeente wordt ingediend, zullen wij daar serieus naar kijken. Tot op heden is van zo'n particulier initiatief nog geen sprake', zei de wethouder eerder.