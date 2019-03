Rijkswaterstaat waarschuwt voor zware spits, maar weerman heeft ook goed nieuws

Rijden in slecht weer | Foto: John van der Tol

Automobilisten moeten deze donderdag rekening houden met een zware ochtendspits. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat. 'Donderdagochtend is het sowieso druk op de weg en met dit weer wordt het er niet beter op', vertelt woordvoerster Ilse van den Nieuwenhuizen.

Van den Nieuwenhuizen wijst op de vele regen en harde wind. 'Ook deze dag lijkt het wel herfst.' Volgens Jordi Bloem van Weer.nl zijn aan zee windstoten mogelijk tot tachtig kilometer per uur. Van den Nieuwenhuizen houdt rekening met lange files tijdens de spits. 'Met name bij de bekende knelpunten, tussen 8.00 en 9.00 uur. Het is verstandig om je rijgedrag aan te passen.'

ANWB-woordvoerder Erwin de Hart spreekt van 'soepkippenweer' en zag rond 7.15 uur al meer files dan normaal. 'Zelfs voor een donderdag.'



'Oceaanstoringen volgen elkaar in rap tempo op'

Volgens weerman Jordi Bloem houdt dit weer de komende dagen aan. 'Vrijdagochtend komt de volgende oceaanstoring eraan. Die volgen elkaar in rap tempo op. Vooral zaterdag wordt het regenachtig. Dan kan er een windkracht 7 staan aan het strand, maar het is dan wel twaalf graden. Zondag wordt het een paar graden frisser.'

Maar hij heeft ook goed nieuws. 'Maandag zien we de voorlopig laatste bui. Vanaf dinsdag wordt het rustiger. Dan wordt het meerdere dagen achter elkaar droog en wat zachter overdag.'