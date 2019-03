Hoe groener je bouwt, hoe beter: Den Haag voert puntensysteem in om groener te bouwen

Per nieuwbouwproject wordt vastgesteld hoeveel punten moeten worden behaald.

Hoe meer punten, hoe meer maatregelen nodig zijn. Een ontwikkelaar of architect kan bij het maken van zijn ontwerp kiezen uit een lijst met maatregelen. Aan die maatregelen zijn punten toegekend. De architect of ontwikkelaar neemt net zoveel maatregelen tot hij het totale aantal punten heeft behaald. Zo is de aanleg van een biodivers-dak goed voor drie punten en het aanbrengen van een insectensteen geeft één punt.

Het plan werd eerder aangekondigd in het coalitieakkoord en is nu uitgewerkt door ingenieursbureau Arcadis. Belangrijk uitgangspunt was dat het systeem niet te ingewikkeld zou zijn en dat het geen ontwikkelaars afschrikt. Volgens verantwoordelijk wehouder Boudewijn Revis is dit systeem 'bruikbaar en effectief'. Het systeem wordt gefaseerd ingevoerd. Dit jaar begint de gemeente met een aantal projecten in de gebieden rond de grote Haagse stations en de Binckhorst. Bij andere bouwprojecten, waar nog geen verplichting tot groen- en natuurinclusief bouwen is, zal het systeem als wens worden opgenomen.