Burgemeester Den Haag: sneller huisverbod bij kindermishandeling

De Haagse burgemeester Pauline Krikke wil sneller een huisverbod bij kindermishandeling. Dat schrijft de burgemeester in haar voortgangsrapportage over de aanpak van huiselijk geweld.

De burgemeester vindt het huisverbod een belangrijk middel. Er is een speciaal team van getrainde agenten opgericht. Zij pakken vaker een zaak op en doen zo meer ervaring op. Die ervaring maakt dat huisverboden sneller beoordeeld worden en er daardoor ook meer opgelegd kunnen worden. Verder worden de lijnen met hulpverleners korter. Juist in het geval van kindermishandeling kan zo eerder een huisverbod worden opgelegd.

Krikke: 'De schade van huiselijk geweld is voor kinderen groter dan gedacht. De gevolgen voor kinderen zijn nóg ernstiger en de doorwerking duurt langer. Het vaker en beter inzetten van een huisverbod, moedig ik dan ook van harte aan.' Vorig jaar werden in Den Haag 301 huisverboden opgelegd. In 2017 waren dat er 270.