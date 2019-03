OM: Ook met 90 euro voor je broer bij IS financier je terreur

Iraakse soldaten met een vlag van terreurgroep IS | Foto: ANP

De 26-jarige Hagenaar zou slechts 90 euro hebben overgemaakt naar zijn broer die zich had aangesloten bij Islamitische Staat (IS). Maar ondanks het lage bedrag financierde hij daarmee terrorisme, vindt het Openbaar Ministerie (OM). Daarom eiste justitie tegen de man een voorwaardelijke celstraf van vier maanden.

De Hagenaar stond woensdag terecht op een zogenoemde themazitting in de rechtbank in Rotterdam. Samen met drie anderen zou hij via tussenpersonen geld naar het strijdgebied hebben gestuurd.

Zo zou een vader zijn zoon 200 euro 'zakgeld' hebben overgemaakt omdat hij niet rond kon komen van zijn salaris dat IS hem gaf. Ook twee broers zouden geld hebben gestuurd naar hun broer, die verblijft in Syrië of Irak.



Tientallen verdachten

Het financieren van de jihad is strafbaar. Het maakt daarbij niet uit waar de ontvanger het geld voor gebruikt. Wie een strijder steunt, steunt ook de strijd is het idee.

Het OM heeft inmiddels tientallen mensen als verdachte aangemerkt. Allemaal zouden ze terrorisme gefinancierd hebben omdat ze geld overmaakten naar vrienden of familieleden in het strijdgebied.



Celstraffen

Tegen de drie andere verdachten werden celstraffen tot twee jaar waarvan acht maanden voorwaardelijk. De rechtbank doet op 27 maart uitspraak.

