Dief (21) steelt kaascroissant: 'Ik kwam niet uit die maand'

De 21-jarige Wesley schudt zijn hoofd als de politierechter vertelt hoe hij bij een diefstal uit de supermarkt tegen de lamp liep. 'U had een kaascroissant en kruiden van Versteegen in uw jaszak zitten en toen bent u voorbij de kassa gelopen. Dat is gezien en toen is er aangifte gedaan.' De magere Hagenaar reageert: 'Het was gewoon dom, maar ik kwam niet uit die maand.'

Wesley vertelt: 'Ik kom eigenlijk nooit uit. Ik heb wel bijstand aangevraagd, maar dat is nog in behandeling. Al gaat het nu wel weer iets beter met me.' De politierechter kijkt hem vragend aan: 'U heeft geen geld om eten te kopen?' Wesley knikt.

Samen met de officier van justitie loopt de rechter het reclasseringsrapport van Wesley door. Want de jonge verdachte is al eerder veroordeeld. Hij heeft nog een voorwaardelijke straf van tien dagen boven zijn hoofd hangen. Die moet hij mogelijk uitzitten, nu hij een kaascroissant heeft gestolen.



Blowen kost geld

De officier leest voor: 'De reclassering is positief. U gebruikt geen coke meer en u heeft een vaste verblijfplaats. Wesley vertelt dat hij alleen nog blowt. 'Dat kost ook geld,' reageert de rechter. Als je niet blowt, heb je geld genoeg voor een kaascroissant.'

De straf voor een winkeldiefstal is meestal een geldboete, maar dat vindt de officier niet passend. 'Beter is een werkstraf van 20 uur. En de voorwaardelijke straf wordt wat mij betreft ook omgezet in een werkstraf,' zegt hij in zijn requisitoir. 'Kom wel op tijd, want dat is belangrijk bij een werkstraf.' 'Ik kom altijd op tijd,' antwoordt Wesley.



'Je bent nog hartstikke jong'

De rechter kijkt over haar leesbril heen naar de jonge winkeldief. 'Nou Wesley, ik ben per ongeluk Wesley gaan zeggen in plaats van meneer De Vries. Maar dat vind je niet erg he. Je bent nog hartstikke jong!' Ze gaat verder: 'Ik vind ook dat je niet naar de gevangenis hoeft.'

De politierechter legt een werkstraf op van 40 uur. 'Wel doen hoor. Je kunt er zelf ook nog wat aan hebben, het kan heel positief werken. En blijf van de drugs af, dan hou je veel geld over. Als je drugs wil kopen, schrijf dan op een lijstje wat het zou kosten. Moet je zien wat je dan uitspaart!' 'Ga ik doen,' zegt Wesley. 'Het beste met je,' zegt ze, terwijl de jongen opstaat en wegloopt.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.





