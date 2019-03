'Ik schrok er enorm van', 'supermama' Gerrie Roeten uitgeroepen tot conciërge van het jaar

Ze straalt van trots. De 62-jarige Gerrie Roeten is deze week uitgeroepen tot Haags conciërge van het jaar. De verkiezing is een initiatief van D66. De politieke partij wil hiermee het belang van het beroep van conciërge benadrukken. De functie wordt lang niet meer op iedere basisschool ingevuld, maar wordt door velen toch als onmisbaar gezien.

Roeten werd verkozen uit een groot aantal inzendingen. Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) maakte namens de jury - die verder bestond uit D66-raadslid Fonda Sahla en de winnende conciërge van vorig jaar, Abdul Aitelhadj van basisschool De Voorsprong, de uitslag bekend.

'Ik ben blij en verwonderd', vertelt Roeten. 'Ik was weggelokt door onze directeur, het gebouw uit. Toen we terugkwamen, zat tot mijn enorme verrassing de gymzaal helemaal vol met alle kinderen van deze school, alle juffen en alle meesters. Er was heel veel kabaal toen ik de deur opendeed. Ik schrok er enorm van, haha!'



'Ze doet echt alles'

Ze werd toegejuicht en de kinderen lazen haar een prachtige zin voor. 'De Kleine Wereld is zo blij, want juf Gerrie is erbij. Ze is de beste, het is echt waar. Ze is conciërge van het jaar.'

'Ze doet echt alles', vertelt Hajar, een van de leerlingen van De Kleine Wereld. 'Niet alleen als conciërge, ze hóórt gewoon bij deze school. Ik ben bijvoorbeeld een keer gevallen tijdens het voetballen. Ik had toen een wond en zij heeft die ontsmet en me verzorgd. Ik had ook een keer een gat in mijn hoofd en toen raadde zij me aan naar de huisarts te gaan.'



Hondenpoep

Andere kinderen hebben soortgelijke verhalen. 'Toen ik een keer naar school liep, ben ik in de hondenpoep gestapt', vertelt een meisje. 'Juf Gerrie heeft toen mijn schoen schoongemaakt.' Een jongen kan zich herinneren dat hij een keer last had van zijn been. 'Ik kon er niet echt op staan. Juf Gerrie heeft er toen naar gekeken. Uiteindelijk is mijn been beter geworden.'

Roeten is dus een soort 'supermama' op De Kleine Wereld. 'Een beetje wel', lacht ze. 'Ik heb 'wonderzalf' en 'wonderthee', waar kinderen die weleens last hebben van een beetje buikpijn enorm van opknappen.' Ze staat ook bekend om haar broodjes bal. 'Maar die zijn alleen voor de collega's', lacht ze. 'Zo'n 350 broodjes bal maken wordt mij een beetje teveel. Maar voor de collega's is het net te doen. En ik weet dat ze die heel erg lekker vinden.'



Hulp van buitenaf

En daarnaast neemt ze ook de gebruikelijke conciërgetaken op zich. 'Als het om kleine dingetjes gaat', vertelt Roeten. 'Als het grotere dingen zijn, wordt er hulp van buitenaf ingeroepen. En dat werkt prima.'