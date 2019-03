Let op: dit weekend minder treinen rond Leiden Centraal

Vanaf Leiden Centraal rijden vanaf zaterdagochtend tot maandagochtend minder treinen. Het gaat om de verbinding tussen Leiden - Haarlem/Schiphol en Leiden - Den Haag HS. Spoorbeheerder ProRail is bezig om alle sporen rondom Leiden Centraal te vervangen. De NS zet (snel)bussen in.

ProRail is vanaf halverwege 2018 bezig, de werkzaamheden duren tot halverwege 2020. Er worden 28 wissels weggehaald en 55 vervangen. Ook wordt er 2 kilometer aan spoor en bovenleiding vervangen. Daarnaast laat ProRail weten bezig te zijn om de hoogte van de perrons aan te passen zodat deze aansluiten op de vloer van de nieuwe treinen.

Later deze maand staan er nog meer werkzaamheden op de planning. Ook dan probeert ProRail voor vervangend vervoer te zorgen.



Bussen

Reizigers tussen Leiden en Den Haag HS kunnen omrijden via Den Haag Centraal. Tussen Leiden en Haarlem en tussen Leiden en Schiphol worden bussen ingezet. Wie vanaf Den Haag Centraal naar Amsterdam wil, moet via Utrecht reizen. De extra reistijd is een kwartier tot drie kwartier.

De werkzaamheden beginnen zaterdagochtend 6.00 uur en duren tot maandagochtend 2.00 uur.