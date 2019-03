Karsten Klein neemt afscheid; 'Ik heb nog nooit zolang voor een werkgever gewerkt'

Karsten Klein in 2015 in de Scheveningse haven | Foto: Omroep West

'Ik heb me er al enige tijd op kunnen voorbereiden, maar nu komt er na dertien jaar een einde aan mijn bijdrage aan de gemeentepolitiek in Den Haag. Ik heb nog nooit zo lang voor een werkgever gewerkt', zo zei Karsten Klein van het CDA donderdag in 'Muijs in de Morgen' op Radio West. Donderdag neemt hij afscheid. Hij is derde op de lijst van het CDA voor de Europese verkiezingen.

Als hoogtepunt van zijn loopbaan noemt hij de vele evenementen die naar Den Haag zijn gekomen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het WK Hockey, de Liberty Tall Ships Regetta en de finish van de Volvo Ocean Race. Ook de Sportcampus Zuiderpark noemt hij als een van de hoogtepunten van zijn carriere. 'Het is enorm verbeterd en mooier' geworden in Den Haag en 'ik ben blij dat ik daaraan een bijdrage heb kunnen leveren'.

In zijn tijd als wethouder leidde de komst van Legoland dat hij samen met wethouder Boudewijn Revis had bedacht bijna tot een collegecrisis. De Haagse raad had problemen met de financiele constructie. Legoland gaat begin volgend jaar open. 'In dertien jaar gebeurt er natuurlijk onwijs veel'. Bij 'Muijs in de Morgen' zei hij dankbaar te zijn dat de gemeenteraad het vertrouwen heeft gehad dat hij de functie heeft mogen doen en dat ook zonder problemen heeft kunnen doen.



Toespraak burgemeester

Donderdagavond is de laatste keer dat Karsten Klein naar de Haagse gemeenteraad gaat. Burgemeester Pauline Krikke zal tijdens de raadsvergadering een korte toespraak houden. En daarna is het echt afgelopen. Hij gaat direct door naar Rotterdam. Daar is een bijeenkomst over de Europese verkiezingen die tussen 23 en 26 mei worden gehouden.

Acht jaar, van 2010 tot 2018 lang was hij wethouder. Nadat zijn partij na de gemeenteraadsverkiezing vorig jaar niet terugkeerde in het College, nam hij de rol van fractievoorzitter op zich. Maar daar komt nu een eind aan. Voor zijn wethouderschap zat hij al in de gemeenteraad.







