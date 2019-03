Alphense buitengebieden krijgen glasvezel

De aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeente Alphen kan beginnen. De snelle internetverbinding gaat 1300 huizen en bedrijven in de polders met de snelle wereld van het world wide web verbinden. De aanleg moet vlak voor de zomervakantie starten.

Initiatiefnemer Glasvezel Buitenaf heeft donderdag een overeenkomst met de gemeente Alphen getekend over de het glasvezelproject. Wethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan) onderstreepte het belang. 'Glasvezel in de buitengebieden zorgt ervoor dat iedereen klaar is voor de toekomstige ontwikkelingen, dit is belangrijk in een steeds verder digitaliserende samenleving', meent wethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan).

De ambities van Glasvezel Buitenaf gaan verder. Het bedrijf wil het gehele buitengebied van 'Zuid-Holland Midden' voorzien van glasvezel. Ook met andere gemeenten in de omgeving wordt nog gesproken. Alphen is de grootste gemeente in dit gebied.

