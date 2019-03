Man springt van flat en neemt mogelijk dochter (4) mee met sprong

ALPHEN AAN DEN RIJN -

De politie heeft donderdagochtend een gewonde man en een gewond kind gevonden onder aan een flat in de Argostraat in Alphen. De man is door hulpverleners gereanimeerd, maar bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie houdt er ernstig rekening mee dat het om zelfmoord gaat, waarbij niet kan worden uitgesloten dat de man het kindje heeft meegenomen bij zijn sprong.