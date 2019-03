Grote rookwolken bij brand kas 's-Gravenzande

In een kas in 's-Gravenzande heeft donderdagmiddag korte tijd een uitslaande brand gewoed. De brand aan de De Jonghlaan zorgde voor veel schade ging gepaard met grote rookontwikkeling.

Het vuur werd rond 13.45 ontdekt. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. De kleine kas ligt tussen twee woningen, maar er hoefde niemand geëvacueerd te worden. Er zijn nog geen aanwijzingen dat er bij de brand asbest is vrijgekomen.

'De hobbykas werd gebruikt als opslagruimte en op het moment van de brand was er niemand in de kas aanwezig. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen', bevestigt de brandweer.





Gasleiding

De brandweer had de situatie snel onder controle. Wel brandt de gasleiding in de kas nog. Wanneer het gas is afgesloten, kan de brandweer de rest van de brand blussen.