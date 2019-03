Dinsdag 19 maart in Team West

- Beelden van een pintransactie met een pas die is gestolen in een trein. De verdachte die het geld opneemt is al eerder in Team West te zien geweest, maar heeft dus opnieuw toegeslagen.

- Een 80-jarige vrouw is beroofd van haar handtas op het moment dat ze naar binnen wil gaan bij haar flat aan het Isabellaland in Den Haag. De beroving is gefilmd en de vrouw vertelt zelf wat er gebeurde.

- In Zoetermeer dacht een echtpaar dat hun geld niet uit de pinautomaat kwam en liepen de bank in om te informeren. Toen ze net weg waren, kwam de gepinde 1.000 euro er toch uit. Het werd meegenomen door een andere vrouw.

- Voor de ingang van station Den Haag HS is een man onderuit geschopt, omdat hij per ongeluk langs het maken van een foto liep. De verdachten zijn duidelijk in beeld.

- Tot slot zoeken we drie mannen die worden verdacht van de mishandeling van een 41-jarige man op de piste van Snowworld in Zoetermeer.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma om 19.00, 21.00 en 23.00 uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.