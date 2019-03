Commissaris van de Koning zoekt date (18+)

De Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, wil tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op date. Smit haalt zijn afspraakjes in stijl op om samen te gaan stemmen.

'Via een actie op Twitter, Facebook en Instagram maakt iedereen kans op een stemdate', vertelt de Commissaris in de talkshow FRITS! van Omroep West. Hij is de actie gestart, omdat hij het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk inwoners van Zuid-Holland op woensdag 20 maart naar de stembus gaan.

'In de afgelopen vier jaar is geïnvesteerd in groen en recreatieruimte maar ook in wegen en fietspaden. Veel van je directe woon- en leefomgeving wordt ingericht door de provincie. En daarom is het belangrijk om hierover mee te beslissen', besluit de Commissaris van de Koning.

Of je op liefdesgebied kans maakt bij de Commissaris valt te betwijfelen, hij is namelijk al 35 jaar getrouwd.

