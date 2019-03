Leraren gaan opnieuw staken; wat doe je met je kind?

Veel basisscholen in onze regio zijn vrijdag dicht vanwege een landelijke onderwijsstaking. Leraren leggen het werk neer, omdat ze meer investeringen in het onderwijs willen. Voor kinderen van de deelnemende scholen is het dus nu al weekend. Maar aan de ouders is de vraag: waar kun je ze zo onverwachts kwijt? Breng je ze naar opa en oma? Vang je ze zelf op? En als dat laatste het antwoord is: wat ga je dan met ze doen?

'Misschien even naar de ballenbak of zo', vertelt een moeder, die donderdagmiddag haar kinderen opwacht bij basisschool De Christoffel in de Haagse wijk Ypenburg. 'Ik ben zelf gewoon thuis voor de kinderen, ik werk niet op vrijdag. Dus dat is een makkie.' Een vader die bij dezelfde school staat, heeft speciaal vrijgenomen voor de staking. 'Ik kan mijn werk ook thuis doen. Dus het komt goed uit.'

Over het algemeen heerst er begrip voor de leraren van De Christoffel. Ze staken vrijdag onder andere voor het verlagen van de werkdruk. Want die is hoog, zo constateert een ouder. 'Als je ziet wat ze allemaal ook moeten opschrijven in rapporten. Daar mag bijvoorbeeld wel meer tijd voor vrij gemaakt worden. In mijn tijd was dat allemaal niet zo. En er mag ook wel meer salaris tegenover staan. Dat vind ik wel.'



'Het is wat, 30 van die schreeuwers'

'Ik vind het best wel pittig voor de leraren. Ik heb nog wat kleinere kinderen en het is nogal wat, dertig van die schreeuwers', geeft een moeder aan. Een andere moeder beweert op haar beurt: 'Met deze staking krijgen ze misschien waar ze recht op hebben. Minder werkdruk. En dat is toch beter voor iedereen.' Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) zijn over het hele land meer dan 1840 basisscholen vrijdag gesloten vanwege de staking.

LEES OOK: