Drie jongens van 15 aangehouden voor gewelddadige straatroof

In Den Haag zijn drie 15-jarige jongens aangehouden voor de mishandeling en de beroving van een jongen van 17. Het slachtoffer werd afgelopen maandagmiddag belaagd op de kruising van het Monnickendamplein met de Escamplaan in Den Haag.

De jongen kreeg rake klappen en moest zijn mobiele telefoon afstaan. Daarna sloegen zijn belagers met de fiets op de vlucht. Eerder zei de politie al op zoek te zijn naar zes of zeven jongeren van 15 of 16 jaar oud.

In het onderzoek kwam de politie de drie 15-jarige verdachten op het spoor. Het is nog niet duidelijk of ze worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.