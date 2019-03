Gouda verkozen tot beste evenementenstad van Nederland

Elk jaar is het evenement Gouda bij Kaarslicht in het centrum van Gouda. Foto: ANP

DEN HAAG -

Gouda is uitgeroepen tot 'beste evenementenstad van het jaar' voor steden tot 100.000 inwoners. Dat is donderdag bekendgemaakt tijdens het Nationaal Congres Evenementen. In de stad zijn onder meer evenementen als Gouda bij Kaarslicht en Zotte Zaterdag.