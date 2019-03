Den Haag stapt in 2024 over op 'biologische' bloembollen

'Den Haag is een grote inkoper van bloembollen en heeft dus invloed op de markt. Door gifvrije bollen te kopen geeft de gemeente de insectenstand, en de omwonenden van bloembollenvelden, een gezond steuntje in de rug', reageert Robert Barker, fractievoorzitter van de PvdD, verheugd. 'Pesticiden vormen niet alleen een gevaar voor insecten, maar ook voor mensen.'

Zijn partij wijst erop dat in de bloembollenteelt het meeste gif wordt gebruikt van alle planten en dat heeft gevolgen. Zo is vorige week uit onderzoek gebleken dat rondom huizen van omwonenden tien keer hogere concentraties bestrijdingsmiddelen in de lucht zijn gemeten dan bij huizen die verder weg staan. Luiers van baby's die op 250 meter van bollenvelden wonen bleken zelfs pesticiden te bevatten.



Daling van aantal insecten en vogels

Verder stellen wetenschappers dat landbouwgif verantwoordelijk is voor een daling van het aantal insecten en vogels. Naar verwachting zal de hoeveelheid insecten in de aankomende decennia met bijna de helft dalen.