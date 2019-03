West Wekker: landelijke onderwijsstaking en NLdoet van start

Goedemorgen! Het is de dag van een landelijke staking in zowel het basis- en voortgezet als het hoger onderwijs. De onderwijsbonden willen een jaarlijkse investering voor salarissen en een lagere werkdruk. En vandaag gaat de tweedaagse vrijwilligersactie NLdoet weer van start.

Wat kun je vandaag verwachten?



Veel scholen in de regio zijn vandaag dicht vanwege een landelijke onderwijsstaking. Leraren leggen het werk neer, omdat ze meer investeringen in het onderwijs willen. De werkdruk is te hoog en het salaris is te laag, vinden veel docenten.

Ook in Zoetermeer wordt actie gevoerd. Daar willen omwonenden van de kruising Stationsstraat met de Karel Doormanlaan dat er maatregelen worden genomen om de weg veiliger te maken. Volgens de bewoners is het er nu levensgevaarlijk. In een week tijd werd twee keer een fietser aangereden voor een vrachtwagen.

Duikers gaan het bassin van de haaien en de schildpadden van Sea Life Scheveningen schoonmaken. Die klus wordt een tot twee keer per jaar gehouden. En vooral de nieuwsgierige schildpad Ernie komt dan graag kijken wat er gebeurt.

Het wordt een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen. De zuidwestelijke wind trekt aan naar krachtig tot soms stormachtig in de ochtend, met daarbij lokaal forse windstoten. Vanmiddag wordt het iets rustiger. De middagtemperatuur stijgt tot 11 of 12 graden.

Beeld: MeteoGroup

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je ook nog even weten:



Vandaag start de vijftiende editie van NLdoet van het Oranje Fonds. Honderdduizenden mensen zetten zich belangeloos in voor verenigingen, stichtingen, scholen en zorginstellingen. NLdoet is voor veel mensen een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk. Morgen is de tweede dag van de actie.

En mensen kunnen vandaag, morgen en zondag tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen door een telescoop naar de sterrenhemel kijken. Het langstlopende publieksevenement onder de sterrenhemel van ons land kent dit jaar zijn 43e editie en wordt georganiseerd onder de vlag van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS).

