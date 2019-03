Wilfred van Leeuwen verlaat Rijnsburgse Boys al na één jaar

'De zaak groeit gestaag door en ik heb daar straks al mijn aandacht voor nodig', verklaart Van Leeuwen, die in Scheveningen een strandpaviljoen heeft. 'Op het moment dat ik voor twee jaar tekende, was de zaak nog niet van ons, maar sinds 1 januari 2018 wel. Het vergt veel tijd en energie om de dagelijkse zaken in goede banen te leiden en ik wil daarvoor mijn handen vrij hebben. Gelukkig heeft de club begrip voor de situatie. We gaan daarom op een goede manier uit elkaar aan het einde van het seizoen.'

Het bestuur van Rijnsburgse Boys laat weten zijn beslissing te respecteren en zo snel mogelijk naar een opvolger op zoek te gaan. Van Leeuwen volgde afgelopen zomer Pieter Mulders op als trainer van 'De Uien'. Onder zijn leiding kende Rijnsburgse Boys een sterke seizoensstart, maar na een mindere periode is het naar de twaalfde plaats gezakt.

