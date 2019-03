Van Barneveld blijft laatste in Premier League Darts

DEN HAAG -

Raymond van Barneveld bezet ook na zes speelronden de laatste plaats in de Premier League Darts. De Engelsman Rob Cross wilde niet meewerken aan een mooi afscheid voor de Hagenaar, die bezig is aan zijn laatste seizoen. Cross won donderdagavond met 7-3 en blijft koploper in de competitie, die over twee weken Ahoy twee avonden aandoet.