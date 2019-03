Politie zoekt getuigen van beroving pizzabezorger

Een pizzabezorger is donderdagavond in Alphen aan den Rijn beroofd. Het slachtoffer zou aan het begin van de avond zijn belaagd door meerdere daders, meldt de politie.

De beroving was op de kruising van de President Kennedylaan met de Burgemeester Bruins Slotsingel in Alphen aan den Rijn. Daarna zijn de daders en het slachtoffer vertrokken in de richting van de nabijgelegen Diamantstraat.

De politie heeft niet bekendgemaakt wat er is buitgemaakt bij de beroving. Wel wordt getuigen gevraagd belangrijke informatie te delen.

