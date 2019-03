Groen licht voor crisismaatregelen Haagse woningmarkt

Volgens Revis neemt hij 'onorthodoxe maatregelen' om de problemen het hoofd te bieden. Naast het bouwen van duizenden nieuwe woningen, gaat hij ook ingrijpen in de markt.

Zo moet iedereen die een woning wil huren tot 950 euro per maand een woonvergunning aanvragen. Het inkomen wordt vervolgens getoetst en als iemand teveel verdiend voor deze woning, dan moet hij op zoek naar een duurder huis. Ook gaat de gemeente afspraken maken met verhuurders van middenhuurwoningen. De huurprijs van deze woningen mag gedurende twintig jaar niet te hoog worden. Verder worden de regels voor het splitsen van woningen strenger en naast woningcorporaties mogen ook marktpartijen sociale woningen bouwen.



'Historisch'

VVD-raadslid Jan Pronk is erg tevreden met de plannen. 'We gaan bouwen voor alle groepen', zei hij tijdens de raadsvergadering. 'Wat wij doen is historisch en het getuigt van lef. We leggen hiermee een sterke basis voor de toekomst van de stad.' Ook coalitiegenoot GroenLinks is enthousiast. 'Ik ben blij met de ambitie om meer sociale woningen en woningen voor middeninkomens te bouwen', stelde Marielle Vaviers.

Oppositiepartijen PvdA, de Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP en PVV stemden tegen de Woonagenda. De Haagse Stadspartij (HSP) vindt dat de markt teveel de vrije hand krijgt. 'De maatregelen zijn te vrijblijvend,' zei HSP-raadslid Peter Bos. 'Marktpartijen krijgen de ruimte en woningcorporaties worden niet geholpen.'





Zand en Veen

Volgens PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster houdt Revis te weinig rekening met mensen met een laag inkomen. Balster: 'Bouwen voor de stad, bouwen voor de mensen. Den Haag had zo'n traditie maar dat is niet meer zo. De markt moet bouwen voor mensen met een gewoon inkomen en de stad kijkt toe. Bovendien bouwt het stadsbestuur niet betaalbaar in wijken waar het goed gaat en mengt alleen waar het slecht gaat. De kloof tussen zand en veen wordt groter.'

De opstelling van de PvdA zorgde voor irritatie bij Revis. 'U zegt: wij lopen achter de markt aan. Wat een onzin. U zegt: wij zetten mensen tegen elkaar op. Wat een onzin. Het eerlijke verhaal staat in de Woonagenda.'