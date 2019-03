Mark Caljouw naar kwartfinales badmintontoernooi Basel

Badmintonspeler Mark Caljouw heeft bij de Open Zwitserse titelstrijd in Basel de kwartfinales bereikt. Dat deed de drievoudig Nederlands kampioen uit Rijswijk door de Indiër Kashyap Parupalli in twee sets te verslaan: 21-15, 21-16.

Caljauw had woensdag in de eerste ronde voor een verrassing gezorgd met een overwinning op de Indonesiër Tommy Sugiarto, de nummer negen van de wereld. Voor het bereiken van de laatste vier is een nieuwe stunt nodig.

Tegenstander vrijdag is de Chinees Shi Yuqi, de nummer twee van de wereld. Caljauw won vorige maand al de Open Oostenrijkse titelstrijd.