'Initiatiefnemers islamitische begraafplaatsen Den Haag zijn welkom'

Het stadsbestuur van Den Haag is bereid om in gesprek te gaan met initiatiefnemers voor islamitische begraafplaatsen. Maar tot nu toe heeft er nog niemand een plan hiervoor ingediend. Dat zei wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) donderdag tijdens de Haagse gemeenteraadsvergadering.

Islam Democraten had het debat aangevraagd, omdat er behoefte zou zijn aan een gemeentelijke islamitische begraafplaats. Volgens raadslid Tahsin Cetinkaya zijn er onvoldoende plekken waar moslims islamitisch kunnen worden begraven. Bij deze graven hoort ook eeuwige grafrust. De partij had daarom gevraagd om een onderzoek van de gemeente.

Het onderwerp kon op veel belangstelling rekenen vanuit de islamitische gemeenschap. Op de tribune zat bijna honderd man en in de foyer keken nog zo'n honderd moslims mee. Ze zagen hoe inspreker Iwan Rosiek de Haagse gemeenteraad het probleem van veel moslims uitlegde: Er is in Nederland maar één islamitische begraafplaats met eeuwig durende grafrust, namelijk in Almere. Maar in Den Haag hebben we dat niet.'



Eeuwige grafrust

Het gevolg is, volgens de Haagse woordkunstenaar Fakher Eddine Arma: Mijn vader, die keihard heeft gewerkt, zich heeft ingevochten en een plek in Nederland heeft veroverd, kan hier nu geen eeuwige rustplaats vinden.'

De meeste moslims die in Nederland leven worden in het land van herkomst begraven. Eeuwige grafrust is een van de belangrijkste tradities binnen het Islamitisch geloof. Hierin zit dan ook de reden dat de meeste moslims zich in het buitenland laten begraven. Men is bang dat de graven in Nederland in de toekomst toch worden geruimd.



'Geen wens, maar behoefte'

Maar de keerzijde van een begrafenis in het buitenland is het financiële en praktische aspect, zei Rosiek. Daarom zou hij later in Den Haag op islamitische wijze begraven willen worden. 'Want ook na mijn dood wil ik geaccepteerd worden in de stad van vrede en recht.'

'Het gaat niet om een wens, maar om een behoefte', zei Khalid Mahmood, de vader van NIDA-raadslid Adeel Mahmood. NIDA vroeg daarom aan wethouder Guernaoui om de resultaten van het onderzoek.



Op vier begraafplaatsen islamitisch begraven mogelijk

Guernaoui maakte tijdens de raadsvergadering de uitkomsten van het onderzoek openbaar, op basis van een intern onderzoek door de gemeente. Op vier begraafplaatsen in Den Haag kan er islamitisch worden begraven: de gemeentelijke begraafplaatsen Westduin en Kerkhoflaan en de particuliere begraafplaatsen Oud Eik en Duinen en Nieuw Eykenduynen. Daar zijn speciale velden waar islamitisch begraven kan worden.

De wethouder sprak met zeven moskeeën in de stad om het aanbod van en de vraag naar islamitische graven te onderzoeken. De uitkomst: er zijn nu ruim 2.100 islamitische graven in gebruik, 700 plekken zijn direct beschikbaar, die zijn mogelijk uit te breiden met 1.100 plekken. Per jaar vinden er zo'n 120 islamitische begrafenissen plaats. Eeuwig grafrust is dus mogelijk en er is ook voldoende plek, stelde de wethouder. Hij zag daarom geen reden om een gemeentelijke islamitische begraafplaats te faciliteren. Particuliere initiatiefnemers kunnen zich wel bij de gemeente melden, zei Guernaoui. 'Maar tot nu toe heeft er nog geen particulier zich gemeld. Maar als ze dat doen, dan praat ik graag met ze.'



'Cijfers kloppen niet'

Maar daar namen de oppositiepartijen Islam Democraten, NIDA, Haagse Stadspartij en Partij van de Arbeid geen genoegen mee. Ze hadden vooral problemen met het feit dat de onderzoeksresultaten pas tijdens de raadsvergadering werden gedeeld. Mahmood (NIDA) beweerde zelfs dat de cijfers niet klopten. 'Juist deze zeven moskeeën geven aan dat er een tekort dreigt aan graven waar mensen op islamitische wijze kunnen worden begraven', aldus Mahmood.

Ook Cetinkaya (Islam Democraten) was niet te spreken over het onderzoek door de wethouder. 'We vragen om acceptatie. Het is tijd voor een Nederland waar Nederlanders zich thuis kunnen voelen. Islam Democraten vraagt om een volwaardig onderzoek.'



Geen verkoop gemeentelijke gronden

De gemeenteraad verwierp onder andere het voorstel van NIDA om gemeentelijke gronden te verkopen voor islamitische begraafplaatsen, maar het voorstel van diezelfde partij om in gesprek te gaan met gemeentelijke en particuliere begraafplaatsen werd wel (unaniem) aangenomen.

