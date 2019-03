Veel scholen in de regio gesloten wegens onderwijsstaking

Spandoek 'De juf had geen tijd (voor ons)'. Foto: Omroep West

REGIO -

Naar verwachting houden duizenden basisscholen in heel het land hun deuren vrijdag gesloten. Onderwijzers protesteren tegen lage salarissen en hoge werkdruk op scholen. Om 12.00 uur vindt een manifestatie plaats op het Malieveld in Den Haag voor meer investeringen in het onderwijs.