Fors lagere straffen voor handel in illegaal vuurwerk vanuit bunkers in Duitsland

DEN HAAG -

Drie mannen, uit Leidschendam, Voorburg en Den Haag, krijgen taakstraffen van 150 tot 240 uur voor de opslag van vele duizenden kilo's illegaal vuurwerk. De 2500 mortierbommen, meer dan 148.000 bangers en honderden flowerbeds lagen opgeslagen in een bunker net over de grens in Duitsland.