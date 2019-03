Verdachte in moordzaak Den Hoorn zwijgt al meer dan een jaar

Onderzoek in Den Hoorn | Foto: Omroep west

Meer dan een jaar na de moord op Wil Vogelaar in Den Hoorn zwijgt een van de verdachten nog altijd. Vincent de B. (41) heeft tot op de dag van vandaag geen verklaring afgelegd, bleek vrijdag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank in Den Haag. Dat is hij wel van plan, zegt zijn advocaat.

Vogelaar werd op 22 januari 2018 doodgestoken in zijn huis op het Kloosterpad in Den Hoorn. Hij kreeg voor zijn dood stiekem GHB toegediend, werd geschopt en geslagen. De daders gingen er daarna onder meer vandoor met zijn tv.

De voorzitter van de rechtbank wees er nog maar eens op dat B. niet verplicht was om iets te zeggen maar dat dan de zaak behandeld zou worden zonder zijn kant van het verhaal. En dat het handiger was 'om het niet op het laatste moment te doen'.



Moeder overleden

Volgens de advocaat van De B. heeft hij het emotioneel nu zwaar na het overlijden van zijn moeder rond de feestdagen. 'De klap komt nu pas.' Hij wil een verklaring afleggen als hij weer helemaal in orde is, volgens de advocaat.

Naast De B. staan nog twee verdachten terecht. Alledrie zitten ze nog vast. De vrouwelijke verdachte, Daniëlle H., vroeg de rechtbank vrijdag om haar vrij te laten in afwachting van het proces.



Kleine rol

'In deze zaak is al een jaar geen onderzoek gedaan', zei haar advocaat. Die vindt dat de vrouw de kleinste rol speelt in deze zaak. 'Haar zaak kan in twee uur afgedaan zijn.' De rechtbank wees het verzoek van de vrouw af.

Zijn blijft in de cel tot de volgende zitting. 'We hebben het hier over een feit van zodanige ernst', zei de voorzitter van de rechtbank. 'Niet alleen een verdenking van moord, maar ook de voorafgaande diefstal met geweld.'



Proces in september

De rechtbank behandelt de zaak op 26 en 27 september. Meer dan anderhalf jaar na de moord. 'Dat duurt nog even, dat is jammer', aldus de rechter.





