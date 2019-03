'40.000 mensen aanwezig bij onderwijsstaking op het Malieveld'

Het Malieveld in Den Haag is vrijdag het toneel van de landelijke onderwijsstaking. Volgens de Algemene Onderwijsbond houden meer dan 2600 basisscholen hun deuren gesloten. Leerkrachten protesteren tegen lage salarissen en hoge werkdruk. Volgens de organisatie zijn er 40.000 mensen aanwezig. Omroep West is er bij en houdt je op de hoogte in dit liveblog.

'We hopen dat minister Slob nu zegt dat er meer geld komt. Het lerarenprobleem is nu echt een maatschappelijk probleem aan het worden', aldus een woordvoerster van de Algemene Onderwijsbond (AOb). FNV-voorzitter Han Busker vindt de opkomst geweldig. 'Ze moeten daar naar ons gaan luisteren. We staan hier voor goed onderwijs, we staan hier voor onze toekomst en de toekomst van onze kinderen.'

Jilles Veenstra, voorzitter van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties voegt daaraan toe: ,,Niets doen is geen optie meer. De tijd van kleine oplossingen is voorbij. Er moet nu fors geïnvesteerd worden.' Volgens de AOb is er voor heel het onderwijs, van basisonderwijs tot en met de universiteiten, 4 miljard euro nodig.