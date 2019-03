DEN HAAG -

Het Malieveld in Den Haag is vrijdag het toneel van de landelijke onderwijsstaking. Volgens de Algemene Onderwijsbond houden meer dan 2600 basisscholen hun deuren gesloten. Leerkrachten protesteren tegen lage salarissen en hoge werkdruk. Omroep West is er bij en houdt je op de hoogte in dit liveblog.