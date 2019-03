Angst en extra maatregelen bij moskeeën na aanslag Nieuw-Zeeland: 'Het komt keihard binnen'

Moskeeën in onze regio maken zich zorgen na de aanslag op een moskee in Christchurch in Nieuw-Zeeland afgelopen nacht. Daarbij kwamen 49 mensen om het leven. Ze nemen extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag. 'Het is niet de vraag of het hier plaatsvindt, maar wanneer', zegt Abdelhamid Taheri, voorzitter van de Haagse As-Soennah moskee en lid van de Haagse koepelorganisatie van moskeeën.

Taheri vertelt dat hij vrijdagochtend al tientallen bezorgde telefoontjes kreeg. 'We hebben er even over nagedacht om de moskee te sluiten.' Maar uiteindelijk is besloten om dat niet te doen.

Ook bij Islamitisch Centrum Imam Malik in Leiden kwamen vrijdagochtend talloze telefoontjes binnen. 'De zorgen zijn groot', zegt woordvoerder Abdelhamid Bouzzit. 'Het komt erg hard binnen. Het is aan de andere kant van de wereld, maar voor ons voelt het alsof ze onze huizen zijn binnen getreden. Het voelt als broers en zusjes. We leven als moskeebestuur iedere dag met de de kans dat dit in Nederland gebeurt.'



Maatregelen na aanslag

Zowel Imam Malik als As-Soennah nemen maatregelen na de aanslag. 'Wij vragen mensen extra toezicht te houden. We huren een professioneel beveiligingsbedrijf in', aldus Taheri. De politie is rond het vrijdagmiddaggebed aanwezig bij Haagse moskeeën, laat burgemeester Krikke weten. Ook in Leiden heeft het bestuur van Imam Malik de politie gevraagd om extra agenten in te zetten bij het vrijdagmiddaggebed. Bij moskee Nour in Gouda overlegt het bestuur rond het middaguur over eventuele extra maatregelen.

De imam van de Goudse moskee staat vrijdagmiddag stil bij de aanslag, net zoals andere moskeeën in de regio. 'Het is keihard aangekomen', zegt secretaris Anouar Caouch van moskee Nour. 'Hieruit blijkt dat terrorisme geen kleur of religie kent. We leven in een wereld waarin je niet gewoon rustig in een moskee of ander gebedshuis je geloof kan beleiden.' Caouch maakt zich zorgen. 'Je denkt: het zal hier wel niet gebeuren, maar dat dachten ze in Christchurch ook.'



Krikke bezoekt Haagse moskeeën

De Haagse burgemeester Pauline Krikke laat weten dat ze met de moslimgemeenschap mee leeft. Ze bezoekt vrijdag enkele moskeeën om haar medeleven te uiten. Op het stadhuis hangt de vlag halfstok. 'De haat van waaruit aanslagen zoals in Nieuw-Zeeland worden gepleegd, vind ik verwerpelijk en hoort niet thuis in deze wereld', aldus Krikke.

De burgmeester heeft nauw contact met de politie en veiligheidsdiensten over de situatie rond de moskeeën in Den Haag. 'Daarbij werken we altijd op basis van actuele informatie.'



Protest Pegida bij As-Soennah

De As-Soennah is al langer in gesprek met de autoriteiten over extra veiligheidsmaatregelen bij de moskee. Begin maart eisten vijftig islamitische organisaties in de Haagse regio maatregelen van burgemeester Pauline Krikke van Den Haag. Dit naar aanleiding van een protest van Pegida waarbij twee poppen en een spandoek voor het gebouw werden geplaatst, waarmee de profeet Mohammed werd beledigd.

Ook zei Taheri nogmaals dat hij wil dat autoriteiten nu doorpakken. 'Het is tot nu toen alleen maar zorg overbrengen, ik wil concrete maatregelen.' Hij wil vooral dat erkend wordt dat moslimhaat toeneemt.