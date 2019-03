Brandalarm bij ADO zet Groenendijk aan denken: 'Typerend moment'

Verwachting Fons Groenendijk:

'We spelen helemaal niet zo veel minder als vorig seizoen, alleen zat het toen iets meer mee. Vorig seizoen schoot Bjørn Johnsen wel eens op doel en dan ging de bal via twee benen van de tegenstander binnen. Nu gaat zo’n bal op de paal of lat. Je kan een panieksituatie creëren, maar daar houd ik nooit zo van. Je moet de rust bewaren.'

'Wij weten dat er iets van ons verwacht wordt, ook van het voetbal dat we brengen. We kunnen zeggen dat we een wedstrijd zoals tegen Zwolle spelen (1-0 winst). We gaan staan, we creëren niets, iedereen heeft een verschrikkelijke avond, maar we winnen wel. Of je kunt zeggen: we gaan volle bak vooruit, we creëren 21 doelpogingen en we stappen met een 2-3 nederlaag van het veld. Dat zijn de dingen waar ik mee zit. Ik wil aan de ene kant de mensen wat bieden en vermaken, maar aan de andere kant hebben we ook de punten nodig zodat we misschien wel weer in de overlevingsmodus komen. Het moet, dan maar niet mooi, jammer, maar het moet. In die fase zijn we nu gekomen.'

Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Groenendijk kan tegen FC Groningen niet beschikken over de geschorste Tom Beugelsdijk en de geblesseerde Giovanni Troupee. Shaquille Pinas is de vervanger van Beugelsdijk en Dion Malone start in het hoge Noorden als rechtsback.



Uitgelicht:

In 2006 wist ADO met ruime cijfers het uitduel met FC Groningen te winnen. Door goals van Bunjevcevic, Kolk (2x), Knopper en Delorge werd het 2-5.



De wedstrijd tussen FC Groningen en ADO Den Haag is zondagmiddag vanaf 14.25 uur live op 89.3 Radio West. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte.