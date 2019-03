El Khayati en Groningen-trainer ‘even’ geen vrienden: ‘Hoop op lange neus naar Buijs’

'Ik zeg hem gedag als ik hem zie, maar vanaf het eerste fluitsignaal tot het laatste zijn we even geen vrienden. Wij hebben de punten heel hard nodig, dus ik ga ervoor om hem "pijn" te doen', vervolgt de clubtopscorer van ADO. 'Ik speel voor ADO en focus mezelf op de wedstrijd tegen Groningen. Vriendschap of een oude trainer telt even niet.'

ADO Den Haag staat momenteel twaalfde in de eredivisie, met drie punten meer dan nummer zestien FC Emmen. Een overwinning kan de Haagse club helpen weg te komen aan de onderkant. 'We moeten niet te veel denken 'weg uit het moeras' of 'even wat lucht'. Er zijn nog negen wedstrijden en er is nog genoeg tijd, maar we moeten wel overwinningen gaan boeken', waarmee El Khayati doelt op de 27 punten die nog haalbaar zijn. Tel daarbij de punten tot dusver op en je komt op 55 punten. 'Dat is wel heel ambitieus ja', lacht El Khayati. 'Laten we zeggen 50 punten dan, haha.'