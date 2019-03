Verdriet na opheffen van groep acht door lerarentekort

Een vervelend en verdrietig bericht voor de vijftien leerlingen van groep acht van basisschool Joppensz in Leiden. Ze kregen vorige week donderdag te horen dat hun klas opgeheven is. Volgens Frits Hoekstra, voorzitter van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) is er geen leerkracht meer voor de klas.

De ouders waren volgens Hoekstra 'not amused' maar dat sloeg later over in verdriet. Voor twaalf leerlingen is in overleg met de ouders een andere school gevonden. Drie leerlingen hebben 'geluk'. Ze blijven op de school, maar dan in een nieuwe gecombineerde groep 7/8.

Wat gebeurt er nu met de musical en het afscheid van elkaar? Frits Hoekstra is daar nog niet uit. 'We hebben de ouders gevraagd na te denken over wat we kunnen organiseren. In ieder geval gaan we iets doen.' De klas is abrupt uit elkaar gehaald zonder dat de kinderen afscheid konden nemen van hun school en hun klasgenootjes waarmee ze acht jaar optrokken.



Kinderen al kennisgemaakt

Vorige week is met alle betrokken ouders en leerlingen gesproken. Met de herplaatsing is rekening gehouden met de woonplaats van kinderen en ouders zodat er een school in de buurt gevonden kon worden. De meeste leerlingen hebben kennisgemaakt op de nieuwe school en gaan volgende week aan de slag. De leerlingen hebben al een schooladvies voor het voortgezet onderwijs gehad en daar verandert niets aan.

Het opheffen van groep acht is gedaan in overleg met de onderwijsinspectie die volgens Hoekstra wel inzag dat er geen andere keuze was. De voormalige directrice had een andere baan gevonden en had zich aan de drie maanden opzegtermijn gehouden. Ze kon op tijd vervangen worden. Ook zegde de leerkracht van groep acht zijn baan op. Hij was een starter en snel weg omdat hij maar een maand opzegtermijn had, met het gevolg dat groep acht zonder leraar zat.



Volgend schooljaar probleem opgelost

Hoekstra heeft goede hoop dat de problemen na dit schooljaar voorbij zijn. Er komt volgens hem volgend schooljaar een nieuwe groep acht op de Joppenszschool met een nieuwe leerkracht. De resterende maanden van het schooljaar worden gebruikt om een nieuwe leerkracht te vinden.

