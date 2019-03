Raadsel: wild zwijn spoelt aan op strand Katwijk

Een opmerkelijke vondst voor de Katwijkse kust roept veel vragen op. Daar is woensdag een overleden wild zwijn aangetroffen in het zeewater. Niemand kan nog met zekerheid zeggen hoe het dier daar terecht is gekomen.

Tijdens het uitlaten van de hond kan Anja Hendriks niet geloven wat ze verderop in het water ziet liggen. 'Ik dacht dat het een zeehondje of iets was, de hond rende er gelijk naartoe', vertelt ze. 'Maar toen ik zag dat het een overleden wild zwijn was vroeg ik me gelijk af hoe dat nou in hemelsnaam zou kunnen. Het is toch onvoorstelbaar?'

Na het vinden van het dier belt Anja direct de politie. 'En dan komt de dierenambulance er ook aan te pas', gaat ze verder. Uiteindelijk wordt het zwijn van het strand gehaald door een laadbak. 'We hebben een standaard protocol voor dit soort dingen, soms vinden we ook wel eens dode zeehonden', aldus een woordvoerder van de gemeente Katwijk. 'Maar ik geloof niet dat ik ooit eerder een wild zwijn voorbij heb zien komen.'



'Die wandelen normaal gesproken niet gezellig de zee in'

Dat het dier zijn Waterloo vindt op het strand van Katwijk zorgt voor veel vraagtekens. 'Deze dieren komen in Nederland eigenlijk vooral voor in Brabant en Limburg, dichtbij de Ardennen', aldus een woordvoerder van de Dierenbescherming. Ook op de Veluwe, Drenthe en Overijssel leven veel zwijnen. 'Ze wandelen normaal gesproken niet gezellig de zee in. Dus is deze in een rivier gevallen en de zee in gespoeld? Of van een boot af gevallen? Ik durf het echt niet te zeggen', zegt de woordvoerder.

Staatsbosbeheer heeft wel een idee wat er kan zijn gebeurd. 'We hebben vaker te maken met "grappenmakers" die dode dieren neerleggen op vreemde plekken', vertelt een woordvoerder. 'Een tijdje geleden vonden we nog een dode vos die op Texel was neergelegd. Aan de maaginhoud konden we zien dat hij op het vasteland geleefd heeft, dus iemand heeft hem daar neergelegd. Bij Katwijk leeft er in elk geval geen natuurlijke populatie wilde zwijnen, dus er moet iets anders gebeurd zijn.'

LEES OOK: Waar is de gevaarlijke spin uit Rijnsburg?