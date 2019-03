Zangeres Davina Michelle wil met 'Skyward' de hitlijsten bestormen

De razendpopulaire Nieuwerkerkse zangeres Davina Michelle heeft een nieuw nummer uitgebracht. Ze hoopt na haar succes met de hit 'Het Duurt Te Lang' nu met 'Skyward' de hitlijsten te bestormen. Het is het eerste nummer van de zangeres dat geen cover is.

De popster is na haar Nederlandse succesplaat 'Het duurt te lang' weer overgegaan op het Engels. Met die taal had ze twee jaar geleden wereldwijd succes door een nummer van P!nk te coveren. De cover ‘What About Us’ werd meer dan 13 miljoen keer bekeken op YouTube en kon op complimenten van de Amerikaanse zangeres rekenen.

Met het nummer 'Het Duurt Te Lang' brak Michelle menig record. Zo stond ze elf weken op de eerste plaats van de Top 40. Iets wat nog nooit eerder was gedaan door een solozangeres. Ook won ze een Edison-award voor 'Beste nieuwkomer' en kreeg ze NL-awards voor Talent van het jaar en Hit van het jaar.



Pinkpop

Ook was ze de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000. Daarnaast werd woensdag bekend dat ze dit jaar op Pinkpop gaat optreden.

