Man Weimarstraat Den Haag overleden door koolmonoxidevergiftiging

De 38-jarige man werd gevonden in dit pand in de Weimarstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG -

De 38-jarige Poolse man die vorige week donderdag is overleden in een woning aan de Haagse Weimarstraat is gestorven aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging. Dat blijkt uit onderzoek naar de doodsoorzaak. Het strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de hoge concentratie koolmonoxide in de woning loopt nog.