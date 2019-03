Waar moet ik op stemmen? Kom naar verkiezingsdebat Omroep West en RTV Rijnmond

Komende woensdag zijn de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland en de rest van Nederland. Maar op wie kun je stemmen? En waar staan de verschillende partijen voor? Kom zaterdag naar het lijsttrekkersdebat van Omroep West en RTV Rijnmond in het provinciehuis in Den Haag.

De lijsttrekkers van de politieke partijen gaan in debat over het bouwen van goedkopere woningen, het plaatsen van windmolens en Rotterdam The Hague Airport.

Wil je bij het debat aanwezig zijn? Je bent vanaf 16.00 uur welkom in het provinciehuis in Den Haag. Om 17.00 uur starten de opnames van het tv-debat.



Uitzending op TV West

Kun je er zaterdag niet bij zijn? Niet getreurd, de uitzending is op maandag 18 maart om 18.00 uur te zien op TV West. Op datzelfde tijdstip hoor je in Studio Haagsche Bluf op Radio West het derde en laatste radiodebat met de lijsttrekkers van PVV, CDA, D66, PvdA en SP.

Omroep West informeert je in aanloop naar de verkiezingen over wat de provincie en waterschappen doen en waar je eigenlijk op kunt stemmen en waarom. Op onze verkiezingspagina vind je verhalen terug over de provincie, portretten van de lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen en informatie over de waterschapsverkiezingen.

