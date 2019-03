Vader neemt inderdaad meisje mee in fatale sprong Alphen, blijkt uit onderzoek

Het 4-jarige meisje dat zwaargewond werd aangetroffen op straat bij een flat in Alphen aan den Rijn is, zoals de politie al vreesde, door haar vader meegenomen in zijn fatale sprong. Dat bevestigt de politie vrijdag aan mediapartner Studio Alphen.

Bij de flat in de Argostraat is donderdag uitgebreid onderzoek gedaan naar het drama. Het meisje ligt met diverse botbreuken in het ziekenhuis. Ze verkeert niet in levensgevaar. Het kind woont bij haar moeder, in een plaats buiten de gemeente Alphen aan den Rijn. De vader van het meisje woonde in de Argostraat.

Donderdag sprong de man rond 06.30 uur van de Argoflat naar beneden. Inmiddels heeft de politie kunnen vaststellen dat de man inderdaad zelfmoord heeft gepleegd. Hij is ter plekke aan zijn verwondingen overleden.

Zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is 24/7 beschikbaar.