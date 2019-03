'Brandstichter Leids appartement was psychotisch'

De brand in het huis aan de Vossebes in Leiden. (Foto: ASMedia)

LEIDEN -

De 27-jarige Leidenaar die in september zijn eigen appartement aan de Vossebes in de Leidse Merenwijk in brand stak, zou dat hebben gedaan in een psychotische toestand in combinatie met cannabisgebruik. Dat bleek vrijdag tijdens de behandeling van de strafzaak tegen hem. De zaak werd uiteindelijk opgeschort omdat hulpverleners nog met een advies of behandelplan moeten komen.