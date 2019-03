Tunnel Sea Life weer brandschoon door duikers: 'Schildpad bijt soms in je kont'

Tijdens de grote schoonmaak blijven de dieren namelijk gewoon in de tank. 'Met de dieren moeten we zeker rekening houden ja', vertelt duiker Rick van der Wolf. 'Het is niet geheel ongevaarlijk, want er zwemmen bijvoorbeeld haaien en roggen in.'

'Een haai zwemt vaak dezelfde route in een tank, dus we proberen zo min mogelijk in zijn route te zwemmen', legt Van der Wolf uit. 'We kijken ook uit voor de rog, dat je hem niet in het nauw drijft, want dan zou hij kunnen steken. En er is een hele nieuwsgierige schildpad. Die komt heel de tijd naar ons toe. Hij trekt aan onze slangen en hij bijt weleens in je kont of in je kuit. Uitkijken dus.'



Bezem komt niet overal bij

De tunnel wordt bijna dagelijks met een bezem gepoetst, maar omdat die niet overal bij kan, worden duikers ingezet. 'Met een bezem kom je niet op alle plekjes', legt Sander Griepsma van Sea Life uit. 'Het is heel veel werk om alle rotsen, alle koralen en alle wanden iedere dag te doen. Dat doen we dus zo'n twee keer per jaar met duikers.'

Van der Wolf weet dus wat hem te doen staat. 'We kijken naar de filters die de uitwerpselen uit het water filteren. Het zand wordt schoongemaakt, daar zitten ook uitwerpselen in. De ramen worden gezeemd en de rotsen worden goed gepoetst, want daar zitten veel algen op.'