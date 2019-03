Rechtbank voorbereid op spanningen tijdens proces shishaloungemoord

Mustaf S. in de rechtbank voor dood 17-jarige jongen in shishalounge Den Haag | Tekening: Theresa Hartgers

De rechtbank in Den Haag houdt er rekening mee dat de spanningen hoog op kunnen lopen tijdens de behandeling van de zaak tegen Mustaf S. op 5 april. De 20-jarige Rotterdammer wordt verdacht van de fatale schietpartij in een shishalounge op de Laan van Meerdervoort in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 april, daarbij kwam de 17-jarige Azad Sahin om het leven.

'We suggeren niet dat er problemen zullen ontstaan maar je kunt maar beter voorbereid zijn', zei de voorzitter van de rechtbank tijdens een voorbereidende zitting vrijdag. Hij benadrukte dat deze zaak een 'potentieel veiligheidsrisico' kent. 'Dat gaan we in goede banen leiden.'

Wat meespeelt is dat kort na de moord op Sahin drie mannen werden opgepakt. Justitie denkt dat ze wraak wilden nemen op de verdachte en zijn familie. Een 17-jarige Hagenaar zou de straat van S. verkend hebben. Bij een andere verdachte werd een gaspistool thuis gevonden. Justitie denkt dat hij de bedenker van het plan is.



'Genoeg beveiliging'

Ook de advocaat van S. onderkent dat er spanningen zijn. 'Wat we niet moeten hebben is dat uw cliënt niet komt omdat hij zegt: mijn veiligheid is niet gegarendeerd', zegt de voorzitter.

Daarom mogen tijdens de zitting alleen de ouders van het slachtoffer en de verdachte de zaal in. Ook zal er 'genoeg beveiliging', worden ingezet. Andere belangstellenden wil de voorzitter op de publieke tribune laten plaatsnemen. Zij kunnen vanaf boven en achter glas de zitting volgen.



Geen verklaring

Voor het proces is de hele dag uitgetrokken. S. heeft tot nu toe nog geen verklaring afgelegd over de schietpartij, die vastgelegd werd op video. 'We merken het wel of hij wat zegt op de zitting', besluit de voorzitter.

