Scheveningen is bezig aan indrukwekkende reeks in de tweede divisie

Wat is de magie van Scheveningen in de tweede seizoenshelft?

Scheveningen is bezig aan een uitstekende periode in de tweede divisie. Van de acht wedstrijden die Scheveningen speelde na de winterstop werden er maar liefst vijf gewonnen. Scheveningen is door de goede resultaten in 2019 geklommen naar de veertiende plaats, maar is nog niet definitief veilig.

'Ik weet niet of het magie is wat er bij ons in de tweede helft van het seizoen gebeurt', zegt trainer John Blok. 'Het heeft natuurlijk met de ontwikkeling van de individuele spelers en het team te maken. En we hebben het geluk dat we na de winterstop iedereen fit hebben.'

'Eigenlijk doen we het ieder jaar na de winterstop goed', verklaart speler Mehmet Aldogan. 'Dat heeft ook te maken met het jaarlijkse trainingskamp op Gran Canaria. Daar komen we ieder jaar goed vandaan. Je merkt dat we daar als team ook dichter naar elkaar toegroeien', aldus de aanvaller van Scheveningen.



'We zijn op de goede weg'

Zowel Blok als Aldogan hebben een goed gevoel over de kans op handhaving in de tweede divisie. 'Wij hebben gewoon een heel goede ploeg die absoluut tweede divisie-waardig is', zegt Aldogan. Blok heeft vanaf het begin al gezegd dat Scheveningen mee moet kunnen komen in deze competitie. 'Ik zal niet zeggen dat ik nu al gelijk heb, want we moeten nog wel even. Maar we zijn in ieder geval op de goede weg', aldus Blok.

Zaterdag speelt Scheveningen thuis tegen Spakenburg. Deze wedstrijd is live te volgen via 89.3 Radio West.