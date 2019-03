Hoogleraar over hoogbouwplannen Den Haag: ‘Kan ontwikkelaars en beleggers afschrikken'

Bij Hollands Spoor moet naast een woontoren van 180 meter ook nog drieduizend woningen worden gerealiseerd. Dertig procent van de woningen wordt klaargemaakt voor sociale huurbouw en twintig procent voor het middensegment. Een nobel streven vindt Boelhouwer, maar het zal erg lastig zijn deze plannen financieel mogelijk te maken.

Boelhouwer legt uit: 'de bouwkosten zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Zeker hoogbouw is altijd al een zeer dure aangelegenheid geweest. Als dertig procent van de woningen voor sociale huur bedoeld is, dan heeft dat natuurlijk invloed op de winst die ontwikkelaars kunnen maken. Je ziet in andere grote steden al dat investeerders afzien van nieuwbouw waar door gemeenten te veel eisen worden gesteld. Dit omdat het niet rendabel is.'



Intensieve samenwerking

Eind januari ging er een streep door 88 sociale woningen in één van de torens naast het nieuwe cultuurcomplex op het Spuiplein zouden komen. Dit gebeurde omdat ontwikkelaar VolkerWessels het financieel niet voor elkaar kreeg om de woningen te bouwen. Iets wat volgens Boelhouwer ook bij de huidige plannen kan gebeuren. De hoogleraar pleit dan ook voor een intensieve samenwerking tussen projectontwikkelaars en de gemeente. 'Er moeten duidelijk stevige afspraken tussen beide partijen worden gemaakt, waarbij beide partijen volledig inzicht moeten geven in de exploitatie. Wanneer er gemeentelijke eisen zijn die niet rendabel gemaakt kunnen worden, zal de gemeente water bij de wijn moeten doen, of met extra financiële middelen over de brug moeten komen.'



Woningnood te groot

Donderdag kreeg Revis groen licht voor zijn woonagenda. Daarin staat met welke plannen hij de crisis op de Haagse woningmarkt wil aanpakken. Naast het bouwen van duizenden nieuwe woningen, zoals bij Hollands Spoor, gaat hij ook ingrijpen in de markt. Zo moet iedereen die een woning wil huren tot 950 euro per maand bijvoorbeeld een woonvergunning aanvragen. Het inkomen wordt vervolgens getoetst en als iemand te veel verdient voor deze woning, dan moet hij op zoek naar een duurder huis.

Bovendien kiest Revis voor het bouwen van duizenden woningen rondom de drie centrale treinstations van Den Haag. Naast Hollands Spoor is dat Centraal Station en Laan van NOI. En Revis wil voor alle doelgroepen gaan bouwen. Boelhouwer: 'Niet alle ouderen gaan op tien hoog wonen en zo’n woning is ook niets voor gezinnen met kinderen. Daarom ben ik benieuwd naar het huidige hoogbouw-nieuwbouwproject bij de Binckhorst, dat ook voor gezinnen is bestemd. Daar is de gemeente echt vernieuwend bezig en ik ben dan ook benieuwd wat daar uitkomt.'



VVD stapt af van de eigen standpunten

Bij de presentatie van zijn woonagenda, erkende Revis dat zijn plannen soms een groot 'Jan Schaefer-gehalte' hebben. Hij verwees daarmee naar de vermaarde PvdA-staatssecretaris en Amsterdamse wethouder van wonen die bekend stond om zijn vernieuwende ingrepen op de woningmarkt. 'Maar we gaan de mouwen opstropen en de problemen heel praktisch aanpakken', zei hij.

Boelhouwer ziet ook dat de VVD van vertrouwde, liberale standpunten is afgestapt met de woonagenda. 'Het is qua regulering redelijk stevig aangezet', zegt hij. 'Het is zeker voor de middeninkomens niet slecht voor Den Haag. Wel denk ik dat de woningnood er op korte termijn niet mee word opgelost. Daarvoor is het woningprobleem te groot.'



Middeninkomen

Een groep die in de huidige markt tussen wal en schip valt en waar de plannen zich nu op richten zijn de middeninkomens. Het is een grote groep die naar een woning in Den Haag zoekt. Maar er is veel geld nodig om de woningen betaalbaar te maken voor de midden inkomensgroepen en met dertig procent sociale huur wordt dat nog lastiger.

'Het wordt alles bij elkaar dan ook een enorme opgave om iedereen tevreden te houden’, denkt Boelhouwer. 'Wat sowieso moet gebeuren en waar de plannen van de wethouder ook in voorzien, is de bestaande woningvoorraad optimaal inzetten. Dat gebeurt door afspraken te maken over de toewijzing van de woningen.'

