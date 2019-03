Ali Boussaboun ervaart racisme in het amateurvoetbal: 'Waar is de menselijkheid gebleven?!'

'Ik denk vaak; waar gaat het heen mensen?! Waarom kunnen we elkaar niet gewoon respecteren en accepteren?!' Ali Boussaboun (39) was een bevlogen aanvallende speler die zijn carrière in 1996 begon bij ADO Den Haag en die z'n bevlogenheid niet is kwijtgeraakt wanneer hij over huidige maatschappelijke problemen praat.

In TV West Sport geeft hij uitgebreid zijn mening over het huidige ADO Den Haag: 'Het is zorgelijk bij ADO. 'Het is geen pech, maar het ligt aan de kwaliteit. En ADO is teveel afhankelijk van El Khayati'. Maar meer nog gaat het over racisme dat volgens Boussaboun nog vaak aanwezig is in de stadions, maar vooral ook rond de amateurvoetbalvelden, waar hij als speler van FC Zoetermeer vaak komt.

'Afgelopen zondag was ik toeschouwer bij de wedstrijd HMSH tegen ODB toen er een donkere vrouw opeens van alles begon te roepen tegen de keeper van HMSH, een Turkse jongen. Hij was er op een gegeven moment helemaal klaar mee en waarschuwde haar dat ze op moest houden en dat hij haar teksten niet accepteert. Ik denk dan: als ik zo'n vrouw hoor; waar zijn we mee bezig? Laat toch iedereen in z'n waarde ongeacht kleur, geloof of geaardheid. Waar is de menselijkheid gebleven?!'



Aanslagen in Nieuw-Zeeland

Boussaboun reageert aangedaan als het in TV West Sport gaat over de recente terroristische aanslagen op moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, waarbij vele tientallen doden vielen. 'Verschrikkelijk... Dit doet pijn. Het zijn je broeders die daar gewoon op de heilige dag voor hun vrijdaggebed naartoe gaan. Die in alle rust en alle vrede God willen aanbidden. En dan is er zo'n iemand die blijkbaar zo slecht en kwaadaardig is van binnen dat 'ie niet alleen die mensen vermoordt maar ook nog alles filmt en online zet.'

Boussaboun, die actief is in de moslimgemeenschap, ziet dat de aanslagen onrust en angst veroorzaken. 'Het is niet alleen in Nederland of zoals dit keer in Nieuw-Zeeland, maar bijvoorbeeld ook in Amerika zie je dat extreem-rechts een opmars maakt door standpunten van politici. En kijk bijvoorbeeld eens naar bepaalde acties van Pegida (anti-islambeweging red.). Ik vraag me dan af wat ze daarmee willen bereiken. Het leidt alleen maar tot frustratie.'