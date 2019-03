Politieprotest mag niet langs Tweede Kamer

De politie voert actie in Den Haag I Foto: Omroep West

De bonden spanden de zaak aan omdat ze tijdens een pensioendemonstratie maandag langs de Tweede Kamer wilden lopen. De voorzieningenrechter stelde de gemeente vrijdag in het gelijk.

Burgemeester Pauline Krikke verbood de langere route langs de Tweede Kamer, omdat de mars voor overlast en onveiligheid voor het winkelende publiek zou zorgen. Die mening wordt gedeeld door de rechter. De demonstratie mag daardoor niet via de Hofweg en het Spui gaan.



Betere pensioenvoorziening

De bonden willen opnieuw demonstreren voor een betere pensioenvoorziening en vinden dat ze een signaal aan de politiek moeten kunnen afgeven door langs de Tweede Kamer en het Binnenhof te lopen. Dat het overlast voor het winkelende publiek kan betekenen, hoeft volgens de bonden nog niet hun recht van demonstratie in te perken.



Toegestane route

De nu toegestane route is volgens de bonden bovendien te kort. En dat is risicovol, want door de korte route zal deze snel vol kunnen lopen. De politiebonden verwachten 10.000 deelnemers aan het protest.

De route die de bonden van de gemeente mogen lopen, voert van het Malieveld over onder meer de Koninginnegracht, Kneuterdijk en Lange Vijverberg, op gehoorafstand van het Binnenhof, terug naar het Malieveld. De actie start maandag om 12.00 uur.