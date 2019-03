Wikipedia-pagina aangepast vanaf computer gemeente Den Haag: 'Hij is een hoerenkind'

Afgelopen week werd aan de Wikipedia-pagina over racisme de zin: ‘je bent lelijk’ toegevoegd. Een week eerder werd de internet-encyclopediepagina van voetballer Younès Belhanda ontsierd met de tekst: ‘en hij is een hoerenkind’. Deze aanpassingen werden gedaan op een computer waarvan het IP-adres leidde naar de gemeente Den Haag.

Sinds 2010 zijn er meer dan veertig wijzingen doorgevoerd met het IP-adres van de gemeente. Soms een enkel leesteken, soms een zin of zinsdeel. De gemeente Den Haag ontkent niet dat de wijzigingen gedaan zijn op een computer die wordt beheerd door de gemeente. Sterker, de gemeente weet precies waar. ‘Het gebeurde op een openbare computer in de bibliotheek aan de Leijweg’, zegt een woordvoerder.

Het lijkt een probleem dat niet te voorkomen is. Op openbare netwerken kun je inloggen en naar hartenlust dingen aanpassen zoals een webpagina van Wikipedia. Nu zijn het nog redelijk onschuldige teksten op de digitale encyclopedie. In de toekomst kan het veel verder gaan. Hele teksten kunnen worden aangepast of nog erger. Als dit wordt gedaan leidt het IP-adres naar de gemeente Den Haag.



Is het te voorkomen?

Volgens een woordvoerder is de gemeente op dit moment aan het uitzoeken hoe ze onjuist gebruik van de openbare computers kunnen voorkomen en of het wel te voorkomen is.

LEES OOK: Celstraf voor jonge hacker die BBC aanviel