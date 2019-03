Bekende Hagenees René wil 'dag van de afhaalchinees'

De bekende ADO-supporter René GGH wil dat Nederland komende zondag massaal naar de lokale afhaalchinees gaat. Hij wil daarmee de dag van de afhaalchinees in het leven roepen. Waarom? Omdat René, bekend van Groen Geel Hart TV, groot fan is van de Chinese keuken en ziet dat de afhaalchinees steeds meer uit het straatbeeld verdwijnt.

'We hebben de laatste tijd de gekste dagen voorbij zien komen,' zegt René in het radioprogramma Broodje West. 'We hebben de erectiedag, de steak and blowjob day, koningsdag, de gekste feestdagen die nergens over gaan.' En dus vindt René een dag van de afhaalchinees gerechtvaardigd.

'Ik ben een enorme babi pangang-liefhebber, maar dan wel de echte Hollandse versie. Die natte met die rode saus,' grapt de beruchte interviewer. 'Het is voor mij echt een schrikbeeld dat ik dadelijk op zondagavond tijdens Studio Voetbal niet meer met mijn bordje Chinees op schoot kan zitten.'



Jaarlijkse 'dag van'

Aankomende zondag moet dus de dag van de afhaalchinees worden. Als het aan René ligt keert die dag ieder jaar terug. 'Iedere derde zondag in maart moeten we voortaan prikken als deze dag, opdat de chinees nooit verdwijnt.' Aanstaande zondag massaal naar de chinees dus, als het aan René ligt.

Luister hier het gesprek dat presentator Justin Verkijk met Rene Groen Geel Hart had terug: