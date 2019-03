Leerlingen uit Zoetermeer steken handen uit de mouwen tijdens NL Doet

Vegen, onkruid wieden en takken knippen. Leerlingen van het Atrium uit Zoetermeer hadden het er maar druk mee vrijdagochtend. Dankzij hen is de tuin van zorginstelling Philadelphia in Benthuizen weer helemaal zomerklaar. De scholieren staken in het kader van NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, hun handen uit de mouwen.

En met die hulp is de zorginstelling Philadelphia, waar mensen wonen met een beperking, heel erg blij. 'Het is echt geweldig. Iedereen doet zo goed mee,' vertelt begeleidster Ingrid van den Bosch. Normaal gesproken worden alleen de grote bomen gesnoeid door een hoveniersbedrijf. 'Het kleine onderhoud moeten we zelf doen. Het is heel fijn dat we daar nu hulp bij krijgen,' aldus Ingrid.



Groene vingers

Leerling Jesper Menheere was vandaag druk bezig om het terras onkruidvrij te maken. 'Ik vind het erg leuk om te doen. Ik heb niet echt groene vingers, maar het lukt me aardig,' lacht hij.

Niet alleen de vrijwilligers, maar ook bewoonster Pieternel de Rooij is druk bezig om de tuin op te knappen. 'We zitten 's zomers graag in de tuin, dus ik ben blij dat we dit met z'n allen kunnen doen. Ik vind het onwijs gezellig en onwijs leuk dat deze leerlingen ons komen helpen,' vertelt ze.